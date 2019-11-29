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Пятница, 29 ноября 2019, 12:42 мск

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В США одновременно забеременели восемь сотрудниц роддома

В американском штате Коннектикут одновременно забеременели восемь сотрудниц больницы. Все они собираются рожать там, где работают.

Необычное стечение обстоятельств зафиксировано в городе Нью-Лондон, передает WTNH. В больнице трудятся 44 человека, из них семь женщин беременны и находятся на разных сроках вплоть до 33 недель, а одна родила совсем недавно.

В числе беременных сотрудниц были шесть медсестер и две акушерки. Некоторые из будущих рожениц уже знают пол детей: три мальчика и три девочки, включая уже появившегося на свет младенца.

Все женщины намерены рожать в той больнице, где работают. В медицинском учреждении появляются на свет порядка двух тысяч младенцев в год.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 29.11.19

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