В ДТП в Тунисе погибли 26 туристов

В Тунисе произошла авария с участием туристического автобуса. Жертвами ДТП стали 26 человек. Российских граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Авария произошла в окрестностях города Айн-Драхам (провинция Джендуба). Автобус ехал по гористой местности и сорвался в овраг.

Изначально сообщалось о 24 погибших. В министерстве здравоохранения страны уточнили, что число жертв ДТП увеличилось до 26, передает местная радиостанция Mozaique FM.

Российское посольство в Тунисе в твиттере сообщило, что россиян, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Тунис, Служба информации РИА «Новый День»

Тунис. Другие новости 02.12.19

Россия вооружится сплошным щитом новейших загоризонтных РЛС. / Порошенко: страх Зеленского перед Путиным ослабил международную поддержку Украины. / Москва готова ответить Зеленскому согласием на предложение возобновить отношения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»