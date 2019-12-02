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Понедельник, 2 декабря 2019, 10:16 мск

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В ДТП в Тунисе погибли 26 туристов

Фото: AP

В Тунисе произошла авария с участием туристического автобуса. Жертвами ДТП стали 26 человек. Российских граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Авария произошла в окрестностях города Айн-Драхам (провинция Джендуба). Автобус ехал по гористой местности и сорвался в овраг.

Изначально сообщалось о 24 погибших. В министерстве здравоохранения страны уточнили, что число жертв ДТП увеличилось до 26, передает местная радиостанция Mozaique FM.

Российское посольство в Тунисе в твиттере сообщило, что россиян, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Тунис, Служба информации РИА «Новый День»

Тунис. Другие новости 02.12.19

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