В Таиланде объявили награду за сведения о местном Джеке-потрошителе

В Таиланде разыскивают мужчину, который отбыл срок за убийство пяти женщин, а затем задушил сожительницу. За сведения о маньяке обещают 50 тысяч бат (около 100 тысяч рублей).

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на правоохранителей, мужчина был приговорен к пожизненному заключению в 2005 году за убийство пяти проституток. В мае 2019 года он был освобожден за образцовое поведение.

Бывший заключенный познакомился в Сети с 51-летней горничной, представившись адвокатом. Спустя несколько дней женщина была найдена задушенной проводом. Ее руки и ноги были связаны.

На месте преступления нашли отпечатки пальцев, одежду и личные вещи подозреваемого. Он также оставил там свой мобильный телефон, очевидно, давая понять, что следователи не смогут его отследить.

Полиция Таиланда объявила награду за информацию, которая поможет схватить маньяка.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 17.12.19

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