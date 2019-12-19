Жителя Филиппин обвинили в убийстве 58 человек

На Филиппинах суд признал Дату Андаль Ампатуана виновным в убийстве 58 человек. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщает телеканал CNN Philippines, преступление произошло в 2009 году в провинции Магинданао. Тогда Ампатуан занимал должность мэра города Дату Унсай. В массовой резне участвовали члены двух влиятельных кланов, в один из них входил обвиняемый и его родственники.

Около 100 вооруженных людей, сторонников Ампатуана, напали на конвой из пяти машин соперничающего клана Мангудадату. На месте были убиты 24 человека. Остальных отвезли к заранее приготовленному месту захоронения и расправились с ними там.

Филиппинский суд признал Ампатуана виновным. Ему грозит пожизненное заключение или до 40 лет тюрьмы.

Манила, Служба информации РИА «Новый День»

Манила. Другие новости 19.12.19

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