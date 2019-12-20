Отец и дочь обогатились на обмане о выигрышах в лотерею

В США папа с дочкой долгое время врали, что они выигрывают в лотерею. При этом они не купили ни одного лотерейного билета и стали миллионерами.

Как сообщает газета The Sun-Sentinel, с 2015 году житель Флориды Кеннет Роджер Эдмонсон и его дочь Даниэль Такила Эдмонсон начали подавать налоговые декларации, в которых указывали, что выиграли в лотерею, и требовали налоговый вычет.

В общей сложности они хотели получить от Налогового управления США 175 млн долларов, но успели получить только 3,4 млн долларов. Выяснилось, что декларации поддельные, а лотерейных билетов мошенники никогда не покупали.

Дочь и отца обвинили в подлоге документов, а также мошенничестве, им грозит до 20 лет тюрьмы. После предъявления обвинений Даниэль заявила, что она «коренная мавританская американка» и не будет подчиняться властям, ее отец также сообщил о своей неприкосновенности и потребовал их освободить и выплатить денежную компенсацию за незаконное задержание.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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