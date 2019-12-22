Макрон отказался от президентской пенсии

Эммануэль Макрон на фоне забастовок и протестов против пенсионнной реформы отказался от своей будущей пенсии. Как бывшему президенту ему полагались бы ежемесячные выплаты в размере 6220 евро и дополнительные деньги в случае избрания на второй срок.

Напомним, что во Франции уже несколько недель идёт акция протеста, в которую вовлечены транспортники, врачи, спасатели, преподаватели и другие трудящиеся. Люди недовольны планами правительства сократить четыре десятка льготных режимов выплаты пенсии, увеличения возраста выхода на пенсию и других новаций.

В связи с тем, что в Париже работает всего 15 линий метро, город встаёт в многокилометровые пробки, люди часами добираются до работы и дома.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 22.12.19

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