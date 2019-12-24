В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье

В Индонезии пассажирский автобус упал в ущелье. По последним данным, 24 человек погибли, 16 получили различные травмы.

Авария произошла в округе Пагар-Алам провинции Южная Суматра, сообщает местное агентство Antara со ссылкой на полицию и властей региона. Автобус направлялся из Палембанга в Бенкуру, съехал с дороги и упал в ущелье.

В транспорте находилось 40 человек, 24 пассажира погибли, еще 16 получили различные ранения, в том числе очень серьезные.

Не исключено, что число жертв аварии может вырасти, так как несколько пострадавших доставлены в близлежащую больницу Басмах в критическом состоянии.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, а также следователи, которые установят причины аварии.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

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