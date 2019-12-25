В США грабитель подарил жителям на Рождество украденные в банке деньги

В США мужчина ограбил банк и выбросил все украденные деньги на улице, пожелав местным жителям счастливого Рождества. При этом преступник и не думал скрываться от полиции.

Как сообщает издание Hill, инцидент произошел американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. 65-летний мужчина ограбил банк, вышел на улицу и начал разбрасывать деньги со словами «счастливого Рождества!".

Затем грабитель пошел в ближайшую кофейню и стал дожидаться полицейских. Он не был вооружен и не оказывал сопротивления при задержании.

Прохожие собрали разбросанные деньги и вернули их в банк. Тем не менее, по словам правоохранителей, ущерб от действий грабителя составил несколько тысяч долларов.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 25.12.19

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