Власти Саудовской Аравии запретили браки с детьми

Министерство юстиции Саудовской Аравии ввело запрет на бракосочетание с гражданами, не достигшими 18 лет. Об этом сообщает Saudi Gazette.

Все суды королевства получили уведомление от министра Валида ас-Самаани. Теперь, чтобы сочетаться браком с несовершеннолетним, необходимо получить решение специального суда, который должен определить, «соответствует ли брак реальным интересам подростка и не повредит ли он ей или ему».

Реформы в Саудовской Аравии проводит наследный принц Мохаммед бин Салман. Он разработал программу по модернизации саудовского общества. Так в прошлом году женщинам разрешили водить машину, а также посещать массовые мероприятия без мужей или опекунов.

В начале 2019 года в королевстве запретили вступать в брак детям младше 15 лет. До этого минимальный брачный возраст не был прописан в законах страны.

Эр-Рияд, Служба информации РИА «Новый День»

Эр-Рияд. Другие новости 26.12.19

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