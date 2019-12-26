Две американки хотят засудить авиакомпанию за изнасилование в самолете

Две женщины подали в суд на авиакомпанию Frontier Airlines. По словам истиц, они стали жертвами изнасилования на борту самолета, но перевозчик не сообщил об этом правоохранителям.

Как сообщает телеканал CNN, первую пассажирку изнасиловали осенью прошлого года, месяц спустя то же случилось с другой женщиной. Имена пострадавших не называются.

Женщины обратились к сотрудникам авиакомпании, но перевозчик не предпринял никаких действий для выявления виновников и даже не связался со свидетелями. Теперь пострадавшие требуют, чтобы компания не допускала подобного в будущем.

Представитель Frontier Airlines заявил, что безопасность пассажиров и членов экипажа является приоритетом для авиакомпании, в которой существует строгая политика, предусматривающая оперативное и надлежащее реагирование на сообщения о неправомерных действиях и предполагаемых преступлениях.

По данным спецслужб США, в последнее время растет число преступлений, совершенных во время перелетов. Чаще всего изнасилования фиксируются на ночных рейсах, когда в салоне самолета выключается свет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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