В пригороде Парижа неизвестный в поясе смертника убил одного человека и ранил ещё двоих

Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины. Как сообщают «Евроньюс», трагедия случилась накануне в парке одного из пригородов Парижа – в городе Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн). Один из посетителей парка увидел человека с ножом и вызвал полицию. До прибытия стражей правопорядка злоумышленник напал на нескольких случайных прохожих и успел ранить не менее трех человек в парке и поблизости от него, у торгового центра, куда он сразу же направился, пытаясь скрыться бегством от полиции. Один из раненых впоследствии скончался. Мотивы нападавшего выясняются, сам он, по данным прокуратуры, был ликвидирован во время преследования сотрудниками полиции. После осмотра тела злоумышленника сапёрами был обнаружен пояс смертника

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 03.01.20

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