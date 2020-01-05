Трамп грозит уничтожить 52 объекта в Иране в ответ на месть за убийство иранского генерала

Президент США Дональд Трамп обещал дать жесткий ответ, если Иран осмелится мстить за убийство командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Тем временем, в Ираке арестовали причастных к ликвидации иранского генерала.

Как пишет The New York Times (NYT), глава США отдал приказ уничтожить Сулеймани, несмотря на данные разведки о том, что не было ничего необычного в поездках иранского генерала в Ирак. Сулеймани не получил одобрения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи на реализацию действий против США, донесли американские спеццслужбы. Решительность Трампа в этом вопросе удивила высокопоставленных представителей Пентагона, пишет газета. Радикальное решение якобы поддержали оссекретарь Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс.

Касем Сулеймани был убит при авиаударе США в Ираке в ночь на 3 января. Вашингтон взял вину на себя, оправдав свои действия тем, что генерал представлял угрозу для американцев.

В СМИ появились предположения, что операция не была тщательно спланирована, информация о прибытии Сулеймани в Багдад была передана за несколько минут до посадки самолета, поэтому помочь в ее реализации могли лишь лица, наиболее приближенные к генералу. В Ираке арестовали двух мужчин, которые могут быть причастны к ликвидации Сулеймани: один – гражданин Ирака, другой – Сирии. Допросу подвергли всех членов экипажа самолета, которым командующий прибыл из Ирана в Багдад. Дополнительно следствие допросило сотрудников службы безопасности аэропорта, сообщает «Военное обозрение».

Президент Хасан Рухани призвал иранцев соблюдать спокойствие и пообещал «достойно отомстить американцам за убийство генерала». Верховный лидер Ирана Али Хаменени также заявил о том, что Тегеран «не оставит без ответа это преступление».

В свою очередь Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. «Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад)», – написал глава государства в твиттере. Он уточнил, что объекты, на которые нацелились США, – важны для Ирана и иранской культуры. Удары по ним, по словам главы Белого дома, будут нанесены «очень быстро и очень сильно».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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