Парламент Ирака потребовал убрать иностранные войска из страны

Парламент Ирака 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны и отмену соглашения с международной коалицией во главе с США.

Напомним, смыслом данной коалиции являлась борьба с международным терроризмом.

Как сообщает Al Arabiya, в резолюции, принятой парламентом Ирака, любое иностранное военное присутствие в Ираке признаётся нежелательным. Напомним, обострение ситуации вокруг Ирака и Ирана вызвано актом агресии со стороны США, которая по указу Трампа ракетным ударом уничтожила в Ираке 3 января авторитетного иранского генерала Сулеймани, похороны которого проходят сегодня в Иране.

Данные действия Америки спровоцировали массовые акции протеста как в Иране, так и в Ираке.

Багдад, Елена Васильева

Багдад. Другие новости 05.01.20

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