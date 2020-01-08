Американцы ушли с двух военных баз в Сирии

Военные США покинули две базы на северо-востоке Сирии. Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, около 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр. Кроме того, с базы в городе Шаддади выехали 50 грузовиков с военной техникой и направились к пограничному КПП «Аль-Валид» на границе с Ираком.

Напомним, что ранее корпус стражей Исламской революции ранее призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание больших жертв, сообщает «Бизнес-ФМ».

Напомним, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как США ракетным ударом уничтожили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

Багдад, Елена Васильева

Багдад. Другие новости 08.01.20

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