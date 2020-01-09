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Четверг, 9 января 2020, 16:27 мск

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Леонардо Ди Каприо на своей яхте спас утопающего

Фото: Reuters

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо принял участие в спасении человека, который тонул в Карибском море. Об этом сообщает The Sun.

Яхта, на которой отдыхал актер со своей возлюбленной 22-летней Камилой Морроне, получила сигнал бедствия. Французский круизный лайнер сообщил, что за борт упал турист.

Ди Каприо согласился поискать утопающего. Яхте пришлось отклониться от курса и прочесывать акваторию по заданным координатам.

Мужчину удалось обнаружить ближе к вечеру, на тот момент он провел в воде более 11 часов. Велика вероятность того, что, останься турист в море на ночь, он бы не смог выжить.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

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