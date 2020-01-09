Руководство Ирака дало «добро» на покупку С-300 у России

Официальные власти Ирака вновь приступили к переговорам с Россией по вопросу приобретения зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит». С большой вероятностью США начнут активное противодействие в данной сфере, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

«Предполагалось, что этот вопрос должен был быть решен давно, несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», – приводит РИА «Новости» слова Рида.

По словам главы комитета обороны и безопасности парламента Ирака, ему неизвестно, на какой стадии находится сделка, но высшее руководства Ирака дало на нее разрешение. «Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе», – заявил Рида.

Багдад, Иван Гридин

Багдад. Другие новости 09.01.20

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