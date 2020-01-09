В Австрии магазинам запретят выкидывать просроченную еду

Австрийские власти хотят обязать ритейлеров раздавать бесплатно просроченные, но годные к употреблению продукты. Такие планы прописаны в рабочей программе нового правительства Австрии.

Новый состав австрийского кабмина приступил к работе 7 января и представил план действий, направленный на уменьшение пищевых отходов, передает РИА «Новости».

Власти хотят привлечь к решению проблемы коммерческие предприятия, производителей и благотворительные организации. Надзорные функции по распределению продуктов, срок годности которых скоро истечет, возьмет на себя национальный координационный центр.

Стоит отметить, что Австрия не первая страна, где магазинам запретили выкидывать на свалку просрочку. Такая система успешно работает во Франции с 2016 года.

Вена, Служба информации РИА «Новый День»

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