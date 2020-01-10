Во Франции протестовать против пенсионной реформы вышло более 300 тысяч человек

Французы подвели итоги – 220 манифестаций протеста против пенсионной реформы прошли в этот четверг по всей Франции. По данным полиции, в них приняли участие более 280 тысяч человек, по данным профсоюзов – более 600 тысяч, сообщают «Евроньюс».

В Париже многотысячная колонна под руководством лидеров трех ведущих профсоюзов (CGT, FO и CFE-CGC) прошла от площади Республики до вокзала Сен-Лазар. «С балльной системой все проиграют, от пенсии в 60 лет все выиграют, Макрон – отзови своей проект реформы!" – было написано на их транспарантах, сообщают «Евроньюс».

В Нанте на улицы вышли восемь с половиной тысяч человек, среди них были замечены «желтые жилеты». Не обошлось и без инцидентов – полиция применила слезоточивый газ.

На 36-й день забастовки доля тех, кто не вышел на работу, достигла на железнодорожном транспорте 32 %. В результате на рельсы вышли лишь две трети сверхскоростных поездов и чуть больше трети пригородных. К забастовке также массово примкнули адвокаты, преподаватели начальной и средней школы, работники нефтеперерабатывающих предприятий – их всех тоже собираются вычеркнуть из спецсистемы в результате готовящейся пенсионной реформы.

Между тем, президент Макрон остается непреклонен – в новогоднем обращении к нации он сообщил, что реформа все равно будет проведена, но правительство по-прежнему готово прислушиваться к обществу.

Париж, Елена Васильева

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