Летевший из Москвы лайнер совершил жесткую посадку в Анталье (ФОТО)

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines сегодня, 10 января, совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. Борт выполнял рейс из московского Шереметьево, сообщает турецкий портал Airporthaber.

Фото: Airporthaber

По предварительным данным, пилоты Airbus A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Антальи из-за задымления на борту. Также отмечается, что лайнер смог зайти на посадку только с третьей попытки. При касании о взлетно-посадочную полосу шины переднего шасси взорвались, а стойка шасси пробила фюзеляж.

Фото: Airporthaber

Работа аэропорта не была нарушена. Также турецкий портал сообщает, что пассажиров на борту не было, а из членов экипажа никто не пострадал.

Фото: Airporthaber

Анталья, Иван Гридин

Анталья. Другие новости 10.01.20

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