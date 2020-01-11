В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист Эрик Биригитти погиб в Австралии. Спасатели обнаружили тело спортсмена, обглоданное акулами.

Игрок американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти отдыхал неподалеку от Эсперанса (штат Западная Австралия) с друзьями. Прогуливаясь по берегу, спортсмен упал в воду и не смог выбраться, его унесло в море.

Друзья пытались помочь Биригитти, но их усилия не увенчались успехом. Тогда они обратились в службу спасения и полицию, сообщает Daily Mail.

Спасатели обнаружили труп спортсмена ночью. Отмечается, что на теле погибшего были ранения от зубов акул. Был ли Биригитти жив во время нападения морских хищников неизвестно.

Сидней, Служба информации РИА «Новый День»

Сидней. Другие новости 11.01.20

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