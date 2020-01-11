Один из самых опасных вулканов мира выпустил трёхкилометровый столб пепла

Один из самых опасных вулканов в мире – Попокатепетль – выбросил столб пепла. Его высота составила три километра.

Как сообщают " Евроньюс» вышеуказанный вулкан – самый активный в Мексике и один из самых опасных в мире из-за высокой плотности населения прилегающих районов. Речь идет о примерно 25 млн человек. «Дымящийся холм», как переводится с языка ацтеков название горы, расположен в 70 км от Мехико.

Власти предупреждают: подходить к нему ближе чем на 12 км опасно. Сохраняется жёлтый уровень угрозы. Не исключено, что в ближайшие дни из окрестностей вулкана может быть объявлена эвакуация.

Мехико, Елена Васильева

Мехико. Другие новости 11.01.20

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