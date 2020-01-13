В Дортмунде 14 тысяч человек эвакуировали из-за неразорвавшихся снарядов

В Дортмунде 14 тысяч человек авакуировали из-за двух неразорвавшихся снарядов времён Второй Мировой войны. Как сообщают «Евроньюс», опасные находки были выявлены во время строительных работ в центре города.

Для проведения операции по их обезвреживанию власти предписали покинуть свои дома тем, кто проживает в радиусе 500 метров от опасной находки. Были временно закрыты железнодорожный вокзал, национальный музей футбола, две клиники и два дома престарелых.

Ежегодно в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где и расположен Дортмунд, обезвреживают около 2 тысяч бомб. Всего в конце войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 млн снарядов. Примерно 20% из них так и не разорвались и теперь время по мере нахождения являются поводом для проведения массовых эвакуаций и процедур разминирования.

Дортмунд, Елена Васильева

Дортмунд. Другие новости 12.01.20

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