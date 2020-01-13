На Филиппинах ждут мощного извержения вулкана и цунами

На Филиппинах объявлено предупреждение об опасности. Начал извергаться вулкан Таал и пик может прийти на ближайшие дни или даже часы.

Как сообщает ВВС, Таал расположен в 70 км от столицы островов Манилы. Ранним утром в понедельник ученые зафиксировали сначала мощный выброс пепла, а потом слабый поток лавы. Из близлежащего района уже эвакуировано 8000 человек.

Таал – второй по активности вулкан Филиппин – расположенный на острове посреди озера, он является одним из самых маленьких вулканов в мире, но при этом весьма активным – зарегистрировано по меньшей мере 34 извержения его за последние 450 лет.

Власти соседней провинции Батангас уже объявили населению о «чрезвычайном уровне опасности: «Вулкан Таал вступил в период интенсивных волнений… они уже перешли в магматическое извержение … зафиксирован слабый лавовый фонтан, сопровождающийся громом и вспышками молний», – говорится в заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), который цитирует ВВС.

Директор Phivolcs Ренато Солидум заявил, что признаков опасного извержения, включая «потоки пепла, камней, газа со скоростью более 60 км / ч по горизонтали», пока не произошло, сообщает CNN Philippines.

Между тем, Phivolcs уже поднял уровень тревоги с 3 до 4, из максимального значения 5.

Власти также предупредили о возможном «вулканическом цунами», которое может быть вызвано падением обломков после извержения в воду и порождающих большие волны.

Пока же вулканический пепел и осколки породы от извержения в воздухе вынудили Международный аэропорт Манилы приостановить все рейсы – это произошло в воскресенье.

Манила, Елена Васильева

Манила. Другие новости 13.01.20

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