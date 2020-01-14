Жители английской деревни шесть лет находили конверты с деньгами

В деревне Блэкхолл-Колльери в графстве Дарем местные жители шесть лет подряд находили конверты с крупными суммами денег. Выяснилось, что два мецената таким образом оказывали помощь нуждающимся.

Всего с 2014 года граждане нашли в общественных местах 12 пакетов с суммами около 2 тысячи фунтов. В общей сложности было обнаружено 26 тысяч фунтов. Полиция пыталась установить личность человека, который разбрасывал деньги на улице, сообщает ВВС News.

Благотворители сами обратились к правоохранителям и объяснили свой поступок тем, что таким образом хотели помочь нуждающимся. Они оставляли деньги в таких местах, где их с большей вероятностью могли найти, например, пенсионеры.

Однако местные жители не спешили воспользоваться помощью и исправно несли найденные деньги в полицию. В этом случае стражи порядка ждут, пока объявится владелец, если же этого не происходит, деньги отдают нашедшему. В полиции очень обрадовались, что тайна этих находок разрешилась и что за этими деньгами не стоит ничего криминального.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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