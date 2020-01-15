Японский миллиардер ищет женщину, с которой полетит на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил, что ищет женщину, с которой он полетит на Луну. Желающие могут подать заявку до 17 января. Полет запланирован на 2023 года.

Поиском возлюбленной Маэдзава занимается через социальные сети, в своем твиттере миллиардер разметил ссылку на сайт с конкурсом. Главные условия – девушка должна быть старше 20 лет и не связанная узами брака. «Я хочу найти себе спутницу жизни, с которой буду кричать о нашей любви и мире во всем мире из космоса», – написал Маэдзава.

Бизнесмен полетит к Луне с американской компанией SpaceX. Ранее он заявлял, что возьмет с собой свою возлюбленную японскую модель и актрису Горики Аямэ. Однако в конце прошлого года пара распалась.

Кроме того, Маэдзава намеревается пригласить в космическое путешествие деятелей культуры и искусства, передает CNN. По его словам, художники, фотографы, музыканты и актеры вдохновятся видами Луны и Земли и передадут увиденное в своих работах. «То, что я хочу сделать, – это показать людям Земли, насколько прекрасна наша планета», – отметил миллиардер.

44-летний Юсаку Маэдзава – основатель популярного в Японии интернет-магазина Zozotown. Его бизнес оценивается в 2 млрд долларов, а состояние самого бизнесмена превышает 3,6 млрд долларов, по оценке Forbes. Маэдзава активно пользуется соцсетями и поощряет пользователей, раздавая немалые суммы за обычные репосты его публикаций.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 15.01.20

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