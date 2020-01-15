Ведущие врачи французских больниц грозятся уволиться

Во Франции свыше тысячи известных медиков – заведующих отделениями в больницах – объявили о коллективной отставке с административных постов. Как сообщают «Евроньюс», это произойдет в случае, если Минздрав страны не начнет немедленные переговоры с представителями этой профессии. После забастовки среднего медперсонала и сотрудников отделений скорой помощи о несогласии с политикой властей в этой сфере на созванном собрании заявила и профессура.

Как заявил профессор-ревматолог, заведующий отделением больницы «Бисетр» Ксавье Мариетт, «эта отставка – сильный сигнал, который мы адресуем правительству, мы огорчены, что приходится прибегать к ультиматуму, мы делаем это с болью в сердце, но это единственный который у нас остается».

Подобный шаг не имеет прецедентов в истории Пятой республики. Профессура выступает категорически против постоянного секвестра бюджета в отношении финансирования государственных лечебных учреждений, требует справедливости в оплате работы среднего и младшего больничного персонала и настаивает на расширении штатного расписания для больничных отделений, сообщают «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 15.01.20

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