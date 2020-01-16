В охваченной пожарами Австралии начались долгожданные дожди

В восточной Австралии пошли дожди – они могут облегчить ситуацию с лесными пожарами, бушующими в стране с осени. Жертвами огня стали уже 28 человек, примерно миллиард животных и порядка 2000 строений, а также 10 миллионов гектар леса.

Температура воздуха в Австралии приблизилась к 42 градусам по Цельсию. Во многих городах не хватает воды, в том числе питьевой, из-за засухи (много воды уходит на борьбу с пожарами – прим. ред.) введены ограничения по приему местными жителями душа, запрещена стирка больше двух раз в неделю, пишут местные СМИ. Дым от пожаров уже попал в стратосферу и сделал уже полвитка вокруг Земли.

Январская гроза очистила воздух от дыма и позволила вздохнуть с облегчением жителям Мельбурна, хотя и вынудила перенести матчи теннисного турнира Australian Openсообщают «Евроньюс». По прогнозу синоптиков дождливая погода продержится в Новом Южном Уэльсе до конца этой недели.

Сидней, Елена Васильева

Сидней. Другие новости 16.01.20

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