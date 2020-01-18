В США родился зеленый щенок (ФОТО)

В США родился щенок с зеленой шерстью. Как пишет американский портал WLOS, необычный щенок появился на свет несколько дней назад в городе Кантон (штат Северная Каролина).

В помете белой немецкой овчарки по кличке Gypsy (Джипси) было 8 щенков – белые, черные и единственный светло-зеленый. Обеспокоенная диковинным цветом шерсти щенка хозяйка собаки обратилась к ветеринару. Специалист объяснила, почему щенок стал зеленым. «Мешок, в котором эмбрионы находятся в организме матери, может содержать меконий (первородный стул млекопитающего – прим. ред.) c избытком желчи, и это может испачкать щенков», – рассказала ветеринар Джуналуской больницы животных Сюзанна Чанчулли. Она добавила, шерсть постепенно приобретет обычный оттенок по мере того, как мать вылизывает щенка. Это произойдет через две недели. Сейчас щенок уже желтый, вскоре станет белым, отметила ветеринар.

Необычного щенка назвали Халком, фото: wlos.com

Зеленому щенку дали кличку Халк. «Мы думали назвать его Гремлиной и Фисташкой. Мы иногда называем его мистер Грин», – сказала хозяйка необычного щенка. «Поскольку он сейчас желтый, кто-то называет его Пикачу», – добавила женщина. Однако в итоге остановились на кличке Халк, поскольку щенок очень активный, сильный, как знаменитый супергерой вселенной Marvel.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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