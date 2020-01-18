На восток Австралии обрушились ливни и начали гасить лесные пожары

После ужасающих лесных пожаров, бушевавших в Австралии, в страну пришла непогода.

Как сообщают местные СМИ, на восточное побережье страны обрушились ливни, грозы, они спровоцировали оползни, наводнения и другие неблагоприятных последствия. Однако пожарные не погоде рады, она позволяет решать вопрос с очагами лесных пожаров. Некоторые из них уже потушены.

Напомним, пожары в Австралии начались в сентябре прошлого года, огнём были уничтожены примерно 10 миллионов гектар леса, миллиард местных животных, 2000 домов и других строений. Погибло 28 человек.

Сидней, служба информации

Сидней. Другие новости 18.01.20

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