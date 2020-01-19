В Сирии террористы напали на правительственные войска на танках и БМП

В Сирии несколько десятков боевиков запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (другое название «Джебхат ан-Нусра») напали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Инцидент произошел в провинции Идлиб: боевики вклинились в линию обороны на направлениях Хан-Шейхун – Мукка, Эт-Тах – Маар-Хататт, Тертиях – Хербет-Бабулин и Джарджаназ – Телль-Меннис. А потом в районе Абу-Джрефа около 50 боевиков атаковали позиции сирийской армии на боевых машинах пехоты и танках. Атаку удалось отразить, атаку, и боевики отступили, однако на следующий день столкновения в районе продолжились.

Всего в течение суток, по данным комиссии по примирению, в Сирии произошло 66 нарушений перемирия, более трети из них – Идлибе. Боевые действия так же зафиксированы в Алеппо, Латакии и Хаме.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.20

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