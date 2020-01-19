Невмешательство, эмбарго, санкции: в Берлине подвели итоги конференции по Ливии

В Берлине завершилась конференция по урегулированию в Ливии. В обсуждении приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

После четырехчасовых переговоров правительство Германии опубликовало совместный итоговый документ, в котором заявляется, что участники встречи договорились не оказывать воюющим сторонам никакой дальнейшей военной поддержки, пока продолжается перемирие.

Кроме того, заинтересованные стороны обязуются соблюдать эмбарго на поставки оружия. Контроль за этим процессом должен быть усилен.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что документ регламентирует доступ всех этнических групп Ливии к нефтяным богатствам страны, а также подтверждает, что судьбу страны решают сами ливийцы.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство, напоминает РИА «Новости». В стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Согласно принятому сегодня документу, в Ливии необходимо

– сформировать единое и эффективное правительство с одобрения палаты представителей страны, ливийцы должны возобновить мирный процесс, тем самым открыв путь к свободным парламентским и президентским выборам;

– создать единую армию, полицию и структуру безопасности под управлением центральных гражданских властей;

– демобилизовать нерегулярные формирования: они должны сложить оружие и в дальнейшем интегрироваться в законные институты.

Против тех, кто нарушит договоренности о перемирии, СБ ООН обязан ввести санкции.

Отметим, представители враждующих сторон Ливии – премьер-министр Файез Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар также прибыли в Берлин. Об их реакции на принятый документ не сообщается.

Неделей ранее в Москве представители ливийского Правительства национального согласия подписали соглашение о перемирии, но главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар уехал из России, не подписав документ, отмечает «Коммерсант».

Берлин, Игорь Юров

Берлин. Другие новости 19.01.20

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