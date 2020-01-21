В Великобритании могут разрешить рожать от покойников

Британские медики настаивают на том, чтобы разрешить женщинам использовать для оплодотворения сперму умерших мужчин. Об этом говорится в статье, опубликованной в Журнале медицинской этики.

Авторы статьи доктор Натан Ходсон из Университета Лестера и доктор Джошуа Паркер из Манчестерской королевской больницы указывают на то, что в Великобритании наблюдается дефицит доноров спермы. Согласно британским законам мужчины, жертвующие свой биоматериал, должны быть готовы к тому, что дети могут связаться с ними после достижения совершеннолетия. Таким образом, банки спермы не гарантируют анонимность, что негативно сказывается на желающих стать донорами, пишет ВВС.

Ходсон и Паркер утверждают, что проблему можно решить с помощью биоматериала, полученного от покойников. Сперму можно собрать в течение 48 часов после смерти с помощью электростимуляции предстательной железы или хирургического вмешательства. Затем семенная жидкость замораживается и может быть использована для рождения здоровых детей.

«Если с моральной точки зрения приемлемо, что люди могут пожертвовать свои ткани и органы для облегчения страданий других людей, например, при болезнях, мы не видим причин, по которым это нельзя распространить на другие формы страданий, такие как бесплодие», – пишут авторы статьи.

В свою очередь профессор андрологии в Университете Шеффилда Аллан Пейси выступает против инициативы Ходсона и Паркера. По его словам, привлечение покойников в качестве доноров – это шаг назад. «Я бы предпочел, чтобы мы вложили нашу энергию в попытки привлечь молодых, здоровых доноров, которые доживут до того момента, когда их дети начнут интересоваться своим происхождением и смогут связаться со своими отцами без спиритического сеанса», – отметил Пейси.

В практике Великобритании известен случай, когда женщина родила ребенка от своего покойного мужа. Она в суде отстояла право использовать сперму супруга, погибшего от менингита через два месяца после свадьба. Хотя закон запрещал женщине использовать биоматериал мужа без его письменного согласия.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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