В Испании объявлено «чрезвычайное климатическое положение»

В Испании правительство объявило «чрезвычайное климатическое положение». Все силы будут брошены на то, чтобы бороться с последствиями глобального потепления.

Как сообщают «Евроньюс», на такой шаг правительство пошло на фоне массовых акций протеста, организованных экоактивистами, которые связывают изменение климата с человеческой деятельностью, в частности, с загрязнением атмосферы.

К весне текущего года кабинет министров Испании обещает анонсировать 30 мер по защите экологии. Предполагается, что к 2050-му страна полностью сократить выбросы углекислого газа. В ближайшие двадцать лет, согласно представленному проекту, Испания должна на 95% перейти на возобновляемые источники энергии, решить проблему загрязнения окружающей среды при использовании большегрузного транспорта и добиться сокращения выбросов CO2 в сельском хозяйстве.

«Мы знаем, что если мы не возмём на себя столь важную задачу, это приведёт к упадку с социальной точки зрения, это будет чрезвычайно дорого стоить в плане экономики и защиты окружающей среды. И поскольку речь идёт об организованной работе, хотя с климатическими изменения борется всё общество, у нас появляются новые возможности корректировать эти изменения», – пояснил министр экологического перехода Тереса Рибера.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 22.01.20

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