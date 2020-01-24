Скончался исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

В возрасте 51 года ушел из жизни исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) австралиец Питер Салама. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы. Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера, – написал Гебрейесус в своем твиттере. – Пит воплотил в себе все лучшее в ВОЗ и ООН – профессионализм, целеустремленность и сочувствие. Было действительно приятно работать с ним. Его будет очень не хватать».

Салама был врачом-эпидемиологом. В ВОЗ он курировал вопрос обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами. В организации Салама работал с 2016 года. До этого австралиец 14 лет трудился в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), также он был сотрудником организаций «Врачи без границ» и Concern Worldwide.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

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