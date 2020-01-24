На Кению напал самый опасный вид саранчи

Восточная Африка переживает очередное стихийное бедствие. На Кению напала пустынная саранча – такого нашествия регион не видел последние 25 лет.

Отмечается, что данный вид саранчи – самый опасный, так как насекомые быстро передвигаются и так же быстро размножаются.

Одной из причин размножения саранчи эксперты называют погодные условия, в том числе проливные дожди с октября по декабрь.

На борьбу с вредителем, который уже уничтожил многочисленные пастбища и поля, потрачено 5 миллионов долларов. Помогли ли принятые меры, пока сказать сложно.

Как сообщает СNN, также пока неямен и ущерб – новые полчища саранчи продолжают свое нашествие и, по предварительным данным, все это закончится только к июню текущего года. На борьбу с вредоносных насекомым Кении потребуется ещё около 70 миллионов долларов.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 24.01.20

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