Человек, сбивший Боинг «МАУ», помещён в тюрьму

Человек, который по ошибке сбил Боинг «МАУ», помещён в тюрьму. Об этом, отвечая на вопросы Der Spiegel рассказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее официальный Иран уже заявлял о намерении всесторонне изучить дело, возможно, даже с с созданием трибунала из нескольких судей и экспертов.

По мнению г-на Зарифа, иранский народ был очень расстроен произошедших, потому что в катастрофе погибли соотечественники, их была большая часть среди пассажиров. И в стране по поводу катастрофы возникла очень эмоциональная ситуация.

Напомним, Боинг «МАУ» был сбит иранскими военнослужащими 8 января 2020 года, все находившиеся на его борту люди погибли.

Тегеран, служба информации

Тегеран. Другие новости 25.01.20

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