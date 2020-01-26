В эпицентр распространения коронавируса направляют ещё 1600 врачей

Власти Китая направляют в Ухань еще 1600 медицинских работников. Усиление медсостава необходимо для того, чтобы эффективно оказывать помощь населению и противостоять распространению коронавируса. Работающие в эпицентре распространения болезни врачи в неофициальных беседах признаются, что трудятся наизнос и нуждаются в помощи.

Количество больных с каждым днем растёт, отметил на воскресной пресс-конференции министр здравоохранения Китая Ма Сяовэй. По его словам, ещё 1000 медиков находятся в резерве и, при необходимости, также будут отправлены в Ухань. По данным главы минздрава Китая, помимо медиков, Ухань нуждается и в лекарствах, их не хватает. Есть дефицит масок и спецодежды.

На сутки на всю провинцию Хубей необходимы 100 тысяч костюмов зимзащиты, тогда как 40 фабрик по всей стране производят только 30 тысяч в сутки. Основная сложность состоит в том, что в Китае Новый год и производства просто закрылись на весь месяц празднования.

Власти КНР ведут переговоры с руководством закрытых заводов для того, чтобы те прервали каникулы и возобновили работу. Для того, чтобы восполнить дефицит, реквизируются также все товарные остататки, предназначенные на экспорт, сообщает CNN.

Пекин, Елена Васильевa

Пекин. Другие новости 26.01.20

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