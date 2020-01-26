Китай вводит запрет на торговлю дикими животными по всей стране

В воскресенье, 26 января, в Китае вводится запрет на продажу всех диких животных по всей стране.
Как поясняет официальный Пекин, новая мера связана с узантским коронавирус ом, вспышку которого пока победить не удаётся. Предположительно, вирус начал распространяться после того, ка к люди употребили в пищу продукцию Уханьского рынка. Возможно, речь шла о морепродуктах. Паралотно высказаны догадки о змеях и летучих мышах, которых в разных видах (живом и мёртвом) реалищовывали на торговой площадке в Ухане. Напомним, от коронавируса скончалось уже более 50 человек, ещё около двух тысяч им инфицированы. Как заявляют медики, основная сложность в купировании вспышки состоит в том, что инкубационный период коронавируса достигает двух недель. Человек может не знать о том, что болен, тем самым он увеличивает количество заражённых людей вокруг себя.
Пекин, Елена Васильевна
Пекин. Другие новости 26.01.20
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