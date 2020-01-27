На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли 250 скелетов

В Южной Корее в бывшей тюрьме обнаружены останки 250 человек. По одной из версий, это могут быть мятежники, которых тайно казнили и захоронили на территории исправительного учреждения.

Человеческие кости нашли в городе Кванджу там, где ранее была тюрьма. Криминалисты исследовали место массового захоронения и пришли к выводу, что здесь покоятся не 80, как предполагалось ранее, а не менее 250 человек, сообщает Yonhap со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Не исключено, что останки принадлежат пропавшим без вести во время восстания 1980 года. Массовые акции протеста прошли в Кванджу после объявления военного положения. Тогда власти жестко подавили мятеж. По официальным данным, число погибших превысило несколько сотен человек, тысячи получили ранения.

Многие примкнувшие к демонстрантам оказались в тюрьме. Некоторых заключенных могли тайно казнить по приказу правительства и захоронить на территории исправительного учреждения.

По другой версии, останки принадлежат умершим заключенным, которые не пожелали забрать родственники.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 27.01.20

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