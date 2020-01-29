В магазинах игрушек появятся куклы Барби с протезами

Американская компания Mattel собирается расширить линейку кукол Барби. Так появятся игрушечные девушки с протезами, витилиго и облысением. Компанию им составит Кен с длинными волосами.

Барби с позолоченным протезом ноги, одетую в черный латексный костюм, выпустят в течение 2020 года, а кукла с витилиго появится уже весной, сообщает The Daily Mail. Новые модели разнообразят линию Fashionistas.

По словам производителя, новые куклы позволят «детям разыгрывать еще больше историй, которые они видят в окружающем их мире». При этом в Mattel заявили, что пользователям в Instagram очень понравились изображения лысых Барби.

Компания выпускает кукол Барби пяти типов телосложения, 22-х оттенков кожи, 76-ти причесок, 94 цвета волос и 13 цветов глаз. Кен доступен в четырех вариантах телосложения, 13 тонах кожи, 9 цветах глаз и 22 цветах волос.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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