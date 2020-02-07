В Индии в многоквартирном доме из кранов полился алкоголь

В индийском городе Триссур (штат Керала) 18 семей пожаловались на то, что из кранов в их квартирах льется смесь алкоголя и воды. Выяснилось, что причиной является неправильная утилизация конфискованного спиртного.

Сначала жители почувствовали стойкий запах алкогольных напитков у себя дома. Затем они заметили, что из крана льется грязная жидкость, которая на поверку оказалась смесью водопроводной воды и спиртного, сообщает The News Minute.

Оказалось, что рядом с домом ранее был закрыт бар из-за отсутствия необходимых документов. Чиновники получили разрешение на утилизацию конфискованного алкоголя, решили сэкономить и просто вырыли яму, в которую вылили 6 тысяч литров спиртных напитков.

Алкоголь просочился в систему водоснабжения и попал в квартиры. Местные службы уже начали очищение водопровода и вывоз испорченной воды. Однако пострадавшие жители намерены сообщить о случившемся в вышестоящие инстанции, чтобы подобного не повторялось.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 07.02.20

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