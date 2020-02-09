В Уганде молния убила 4 редких горилл

В Уганде в заповеднике удар молнии убил четырех редких горных горилл.
По словам охранников, три взрослых самки, в том числе беременная, и младенец-самец были найдены охраной со следами поражения током. Для того, чтоб установить точную причину смерти, тела отправлены на экспертизу, сообщает ВВС.
Отметим, что всего в мире существует на данный момент не более тысячи горилл этого вида. Они живут в Демократической Республике Конго, Руанде и Уганде.
Четверо погибших были частью группы из 17 горилл, которую власти называли семьей Хирва.
Группа Хирва пересекла границу из Руанды в Уганду в прошлом году и жила в угандийском национальном парке Мгахинга. С оставшимися 13 особями все в порядке, отмечают учёные. Они живы и здоровы.
Уганда, Елена Васильева
Уганда. Другие новости 10.02.20
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