Миллионы китайцев выходят на работу с каникул и карантина по коронавирусу

Миллионы китайцев выходят на работу после длительных каникул, связанных с Новым годом по лунному календарю и карантину по коронавирусу.

Многие будут работать из своих домов со строгими правилами карантина, действующими во многих городах, и большинство предприятий призывают людей работать удаленно, если это возможно, чтобы уменьшить шансы на заражение уханьской болезнью.

Как сообщает CNN, пока нет никаких признаков замедления распространения коронавируса. Число заразившихся превысило уже 40 тысяч человек, умерло – более 900. Подавляющее большинство смертельных случаев произошло на материковом Китае.

В эти дни КНР оказалась в странной ситуации, когда некоторые районы страны будут возвращаться к нормальной жизни и работе, но с оглядкой на болезнь. В то же время другие районы будут по-прежнему закрыты на карантин и там о работе вообще никакой речи быть не может. В частности, речь идет про Ухань, который, в числе прочего, является крупным промышленным центром. Жители этого города уже больше двух недель заперты в своих домах и имеют право покидать жилье только один раз в сутки по одному человеку, надев перед этим маску, очки и верхнюю одежду, которую после посещения улицы или магазина надо обязательно стирать.

Многие уханьцы жалуются на то, что не могут получить медицинскую помощь в должном объеме, другие уже устали сидеть по домам и ждать, когда карантин закончится. Нервозность порождает агрессию в том числе в адрес медиков. В связи с этим Национальная комиссия здравоохранения, Верховный суд и Министерство общественной безопасности Китая объявили о семи «преступлениях, связанных с медициной», которые будут строго наказаны.

Они включают нападение на медицинский персонал, отказ от медицинских осмотров и повреждение или уничтожение имущества в медицинских учреждениях.

Согласно заявлению, любой, кто нарушит новые правила борьбы с вирусами, будет быстро привлечен к ответственности и может быть подвергнут аресту, тюремному заключению или даже смертной казни.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 10.02.20

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