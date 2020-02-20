В Канаде 200 автомобилей попали в массовую аварию

В Канаде на трассе столкнулись примерно 200 автомобилей, в том числе грузовики и автобусы. По последним данным, пострадали 150 человек, двое погибли.

Массовое ДТП произошло в пригороде Монреаля Ла-Прери, передает Radio Canada. Трасса перекрыта в обоих направлениях. Известно, что кроме легковых автомобилей столкнулись школьный и рейсовый автобусы, несколько грузовиков. Кроме того, из бензовоза, который также попал в аварию, на шоссе разлилось топливо.

С места ДТП на автомобилях скорой помощи вывезли около 150 человек, 20 из них получили серьезные ранения. Жертвами аварии стали два человека. Спасателям пришлось вырезать людей из покореженных столкновением машин, пострадавшие были заблокированы в течение нескольких часов.

По словам полицейских, причиной массового ДТП стало резкое ухудшение видимости из-за снегопада и сильного ветра. Местные власти считают, что усугубили ситуацию работы по увеличению высоты скоростной автомагистрали, проведенные в начале 2000-х годов.

Оттава, Зоя Осколкова

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