Пограничники обнаружили в грузовике банку с человеческим мозгом

В почтовом грузовике, который хотел пересечь границу Канады и США, обнаружили банку с мозгом человека. Об этом сообщает газета The New York Post.

Странную находку сделали патрульные пограничного пункта Port Huron американского штата Мичиган. Осмотрев салон автомобиля почтовой службы, они нашли банку с человеческим мозгом, на которой была надпись «Антикварный образец для обучения».

По словам водителя, посылка предназначена для получателя в штате Висконсин, отправили ее из Торонто. При этом никаких документов, которые необходимы для перевозки подобного груза, у него при себе не было.

«Лица, желающие импортировать такие грузы, должны помнить, что Центр по контролю и профилактике заболеваний имеет строгую программу выдачи разрешений на перевозку, которой необходимо придерживаться», – сказал директор Port Huron Майкл Фокс.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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