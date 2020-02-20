Подводную лодку с 5 тоннами кокаина перехватила полиция в Панаме

Полиция в Панаме задержала самодельную подводную лодку с пятью тоннами кокаина. Об этом сообщила Национальная воздушно-морская служба.

На борту кустарного судна находились четверо колумбийцев, все они арестованы. Сама подлодка была задержана к северо-востоку от Бокас-дель-Торо.

Ведомство также сообщает, что Панама патрулируют свои территориальные воды с целью контроля морских перевозок в координации с вооруженными силами Колумбии.

Как отмечает Рейтер, это первое крупное самодельное судно, задержанное с рекордной партией наркотиков.

Панама, Ольга Панфилова

Панама. Другие новости 20.02.20

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