Президент Швейцарии пригласила на юбилей родившихся с ней в один день

Граждане Швейцарии, родившиеся 14 мая 1960 года, могут попасть на юбилей к главе государства. Такое решение озвучила президент Симонетта Соммаруга.
Как сообщает швейцарская редакция издания The Local, всем желающим, попасть на празднование, нужно зарегистрироваться на сайте Симонетты Соммаруга и предъявить копию паспорта.
Пока детали торжества не разглашаются, известно, что юбилей будут отмечать неподалеку от Берна.
Издание отмечает, что 1960 году в стране родилось 94372 ребенка. Таким образом, в день в среднем появились на свет 260 швейцарцев. Следовательно, приблизительно такое количество граждан имеет право попасть на юбилей президента.
Берн, Зоя Осколкова
Берн. Другие новости 21.02.20
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