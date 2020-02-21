Президент Швейцарии пригласила на юбилей родившихся с ней в один день

Граждане Швейцарии, родившиеся 14 мая 1960 года, могут попасть на юбилей к главе государства. Такое решение озвучила президент Симонетта Соммаруга.

Как сообщает швейцарская редакция издания The Local, всем желающим, попасть на празднование, нужно зарегистрироваться на сайте Симонетты Соммаруга и предъявить копию паспорта.

Пока детали торжества не разглашаются, известно, что юбилей будут отмечать неподалеку от Берна.

Издание отмечает, что 1960 году в стране родилось 94372 ребенка. Таким образом, в день в среднем появились на свет 260 швейцарцев. Следовательно, приблизительно такое количество граждан имеет право попасть на юбилей президента.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 21.02.20

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