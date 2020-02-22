В Индии нашли месторождение золота с запасом в пять раз больше госрезерва

В Индии нашли месторождение золота, запасы которого в пять раз несколько раз превышают сегодняшний государственный резерв.

Местный Клондайк обнаружился на севере страны в провинции Уттар Прадеш. Специалисты оценили вновь открытие запасы в 3 тысячи тонн.

Сейчас государственный резерв золота в Индии составляет 620 тонн, а ежегодная потребность страны в этом драгметалле – 840 тонн.

Но сама Индия добывает не более 3 тонн в год и вынуждена большую часть золота ввозить из-за рубежа, отмечает Reuters.

Если ученые не ошиблись в расчетах, Индия выйдет на второе место в мире по золотым запасам. Сейчас на первом месте США с резервом более 8 тысяч тонн, на втором – Германия с 3 тысячи 370 тоннами золота. Россия пока находится на пятом месте – 2 тысячи 270,56 тонны.

Дели, Игорь Юров

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