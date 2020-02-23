В США перестали выдавать грин-карты малоимущим

В США изменили правила выдачи грин-карт: с 24 февраля вид на жительство не смогут малоимущие соискатели.

Ежегодно количество заявок на получение идентификационной карты, подтверждающей право иностранцев на долгосрочное пребывание и трудоустройство на территории США, достигает 3 миллионов человек в год.

В последнее время количество заявок на получение вида на жительства в США составляют до 3 миллионов человек в год, при среднем сроке удовлетворения заявления, достигающем 0,5-10 лет из-за резкого увеличения числа заявлений со стороны граждан из стран с большим населением, особенно Индии, Китая, Мексики и Филиппин. Квота на страну не должна превышать 7 % от общего числа иммигрантов в категории. Больше всего заявлений поступает от граждан Индии, Китая, Мексики и Филиппин. Как правило, эти соискатели не отличаются материальной обеспеченностью и после получения вида на жительства сразу же оформляют социальные пособия.

Поэтому было решено выдавать грин-карты только финансово независимым заявителям. Кроме того, соискателям придется доказать, что они не имеют заболеваний, которые могут потребовать дорогостоящего лечения, не получали социальные пособия и не были держателями льготных медицинских страховок.

«Это защитит трудолюбивых американских налогоплательщиков, защитит программы социального обеспечения для действительно нуждающихся американцев, сократит дефицит федерального бюджета и восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новички в нашем обществе должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости Соединенных Штатов», – заявила пресс-служба Белого дома.

Вашингтон, Игорь Юров

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