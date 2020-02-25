В Таиланде десять человек пострадали при взрыве заминированного мотоцикла

В Таиланде 10 человек пострадали при взрыве бомбы, установленной на мотоцикл. Случившееся расценивают как покушение на местного чиновника.

Нападение произошло в провинции Сонгкхла, сообщает Bangkok post со ссылкой на полицию. Злоумышленники установили взрывное устройство на мотоцикл, а когда оно сработало, открыли огонь по раненым.

В результате взрыва пострадали десять человек – глава района Саба Йой Четсадакорн Сичан (Chetsadakorn Sichan), три добровольца сил безопасности, три студента и трое прохожих. Нападавшим удалось скрыться.

Предположительно, злоумышленники входят в группировку повстанцев, которая украла оружие у Четвертого учебного батальона. По одной из версий нападение было местью за ликвидацию пяти повстанцев в ходе столкновений с сотрудниками службы безопасности в провинции Наратхиват.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 25.02.20

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